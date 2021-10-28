Количество рейсов сократилось на троллейбусных маршрутах в Кемерове

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Жители кузбасской столицы обратили внимание на сокращение рейсов на троллейбусных маршрутах вне зависимости от расписания. В городской администрации прокомментировали ситуацию.

По словам горожан, перебои в выполнении рейсов появились еще в начале лета. С тех пор на троллейбусных маршрутах №1 и №15 вместо шести рейсов по расписанию, осуществляются только три, а на маршруты №12 и №7 выходит на две единицы транспорта меньше.


Как отметили представители администрации Кемерова, данная ситуация сложилась из-за дефицита водителей. В настоящее время компания-перевозчик пытается стабилизировать перевозочный процесс.


Напомним, аналогичные проблемы наблюдаются и с другим общественным транспортом в Кемерове.

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