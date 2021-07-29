Количество рейсов на маршруте № 35т в Кемерове сократилось из-за дефицита кадров

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Жительница кузбасской столицы задала властям вопрос в Сети о причинах значительного снижения количества рейсов, исполняемых перевозчиками на маршруте № 35т, по утрам, на что получила ответ.

Публикация с соответствующим содержанием появилась на платформе «Кузбасс Онлайн». Автор указала, что в течение нескольких дней при помощи специального сервиса она наблюдала за тем, что автобусы в утреннее время просто не выходят на маршрут.

- Фактически не рискую сидеть на остановке и выяснять, действительно ли нет автобуса или у него нет gps (авт. стиль сохранен, – прим. ред.), - уточнила в обращении кемеровчанка.

В ответ на публикацию администрация сайта со ссылкой на УЕЗТУ города пояснила, что выполнение запланированных рейсов по маршруту № 35т «д.п. Шалготарьян — Детский сад» не производится из-за кадрового дефицита водителей, а также увеличения случаев их заболевания.


Тем не менее, как отмечается в сообщении администрации сайта, транспортные компании прикладывают всевозможные усилия для обеспечения пассажиров транспортом.

Да!
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