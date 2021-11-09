Количество разводов увеличилось в Кузбассе

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Кузбассовцы за девять месяцев 2021 года сыграли значительно больше свадеб, чем за предыдущий период. Однако количество разводов также увеличилось.

За первый квартал 2020 года в Кемеровской области вступили в официальный отношения 10 193 раз, разорвали узы брака за это время 7 537 пар, следует из данных регионального управления ЗАГС.


При этом согласно данным экспертов, за первые девять месяцев 2021 года жители региона стали чаще вступать в брак, число свадеб составило 11 577 браков, но и разводы участились в шахтерском крае. На расторжение отношений за этот период решились 8 915 экс-влюбленных.


Таким образом, в 2021 году кузбассовцы стали чаще разводиться на 18,3% раз.

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