Количество пунктов вакцинации от COVID-19 сократилось в Новокузнецке

Согласно официальной информации, с 11 декабря текущего года в Новокузнецке закрыты два пункта вакцинации, предназначенные для граждан старше 60 лет. Ранее они располагались в зданиях администрации Куйбышевского и Заводского районов.

При этом, как сообщает пресс-служба мэрии Новокузнецка, пожилые горожане все еще могут привиться от COVID-19 в следующих пунктах:

Городская администрация (Кирова, дом №71)

Администрация Орджоникидзевского района (ул. Тузовского, дом №14)

ТЦ "Планета", "Сити Молл" и "Новоильинский" (по воскресеньям).

Отмечается, что прекращение вакцинации от коронавируса в администрации Куйбышевского и Заводского районов связано со снижением числа обращений.