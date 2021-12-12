Количество пунктов вакцинации от COVID-19 сократилось в Новокузнецке

Согласно официальной информации, с 11 декабря текущего года в Новокузнецке закрыты два пункта вакцинации, предназначенные для граждан старше 60 лет. Ранее они располагались в зданиях администрации Куйбышевского и Заводского районов.
При этом, как сообщает пресс-служба мэрии Новокузнецка, пожилые горожане все еще могут привиться от COVID-19 в следующих пунктах:
- Городская администрация (Кирова, дом №71)
- Администрация Орджоникидзевского района (ул. Тузовского, дом №14)
- ТЦ "Планета", "Сити Молл" и "Новоильинский" (по воскресеньям).
Отмечается, что прекращение вакцинации от коронавируса в администрации Куйбышевского и Заводского районов связано со снижением числа обращений.
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