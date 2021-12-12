Количество пунктов вакцинации от COVID-19 сократилось в Новокузнецке

1
Фото:  

Власти южной столицы Кузбасса сообщили, что горожане не смогут поставить прививку от коронавируса в нескольких пунктах, действовавших ранее.

Согласно официальной информации, с 11 декабря текущего года в Новокузнецке закрыты два пункта вакцинации, предназначенные для граждан старше 60 лет. Ранее они располагались в зданиях администрации Куйбышевского и Заводского районов.


При этом, как сообщает пресс-служба мэрии Новокузнецка, пожилые горожане все еще могут привиться от COVID-19 в следующих пунктах:

  • Городская администрация (Кирова, дом №71)
  • Администрация Орджоникидзевского района (ул. Тузовского, дом №14)
  • ТЦ "Планета", "Сити Молл" и "Новоильинский" (по воскресеньям).

Отмечается, что прекращение вакцинации от коронавируса в администрации Куйбышевского и Заводского районов связано со снижением числа обращений.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31738

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined