Количество преступлений увеличилось в Кемеровской области

С января по апрель 2021 года в Кемеровской области было зарегистрировано 16 533 различных преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 1,8%.

По итогам прошлого года Кузбасс занимал 11 место, однако к настоящему моменту по данному показателю он сохраняет десятое место среди регионов страны, незначительно обойдя Красноярский край (15 404) и Новосибирскую область (15 178). Лидирующие позиции в рейтинге занимают Москва (48 498), Краснодарский край (26 266) и Московская область (25 673).