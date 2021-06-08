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Количество преступлений увеличилось в Кемеровской области

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Генпрокуратура РФ опубликовала статистические данные по количеству преступлений в разных регионах страны. По этому критерию Кузбасс вошел в топ-10 и показал "положительную" динамику.

С января по апрель 2021 года в Кемеровской области было зарегистрировано 16 533 различных преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 1,8%.


По итогам прошлого года Кузбасс занимал 11 место, однако к настоящему моменту по данному показателю он сохраняет десятое место среди регионов страны, незначительно обойдя Красноярский край (15 404) и Новосибирскую область (15 178). Лидирующие позиции в рейтинге занимают Москва (48 498), Краснодарский край (26 266) и Московская область (25 673).

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