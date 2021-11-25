Количество погибших в кузбасской шахте увеличилось до шести человек

Согласно информации, опубликованной властями Кузбасса, в результате задымления на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе погибли шестеро человек. Еще 49 работников остаются в шахте, их эвакуацией занимаются спасатели. Связи с оставшимися под землей горняками нет.

В шахте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки шахты. На поверхности находится 30 единиц техники. Как сообщают сотрудники администрации Кузбасса, в больницы доставлено 43 пострадавших. Четверо — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести.

Ранее редакция AVOKADO писала о возбуждении уголовного дела по факту инцидента на шахте "Листвяжная".