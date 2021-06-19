Количество погибших при крушении самолета в Кузбассе возросло до девяти

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Погибших в результате падения самолета на территории Кемеровской области стало больше. Об этом сообщили в ДОСААФ.

Согласно последним данным, в результате крушения самолета L-410, который совершал тренировочный полет на аэродроме Танай, погибли девять человек. Из них два члена экипажа и семь парашютистов.


Глава отделения ДОСААФ России по Кемеровской области Виктор Шемоханов рассказал, что воздушное судно было исправно. Последний вылет был для самолета четвертым за день, передает ТАСС.


Напомним, ранее прокуратура сообщила предварительную причину произошедшего. По данному факту проводится доследственная проверка.

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