По предварительным данным, в шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь"), расположенной в пгт Грамотеинском города Белово, нет выживших. Под землей находилось 46 горняков и шесть спасателей. Таким образом, общее количество погибших составило 52 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Власти официально подтвердили смерть 14 человек, трое из которых ‒ спасатели. По последней информации, 37 шахтеров "Листвяжной" остаются в больницах региона, 12 лечатся амбулаторно.

Оставшиеся в шахте тела будут подняты на поверхность после стабилизации температуры и концентрации метана.

Напомним, что 25 ноября поступила информация о задымлении на шахте "Листвяжная". На место происшествия выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Спасательные работы приостановили из-за угрозы взрыва. В Кузбасс вылетел врио главы МЧС России.

Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября.