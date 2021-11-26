Количество погибших на шахте "Листвяжная" достигло 52 человек

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Стало известно, что никто из оставшихся в беловской шахте горняков не выжил. Кроме того, погибли несколько спасателей.

По предварительным данным, в шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь"), расположенной в пгт Грамотеинском города Белово, нет выживших. Под землей находилось 46 горняков и шесть спасателей. Таким образом, общее количество погибших составило 52 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.


Власти официально подтвердили смерть 14 человек, трое из которых ‒ спасатели. По последней информации, 37 шахтеров "Листвяжной" остаются в больницах региона, 12 лечатся амбулаторно.


Оставшиеся в шахте тела будут подняты на поверхность после стабилизации температуры и концентрации метана.


Напомним, что 25 ноября поступила информация о задымлении на шахте "Листвяжная". На место происшествия выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Спасательные работы приостановили из-за угрозы взрыва. В Кузбасс вылетел врио главы МЧС России.


Губернатор Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября.

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