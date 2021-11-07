Количество подтвержденных случаев смерти от COVID-19 в Кузбассе увеличилось

Согласно сводке за воскресенье, 7 ноября, за прошедшие сутки в Кузбассе от COVID-19 или вызванных им осложнений скончались еще четверо человек.

– У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Краснобродском.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Анжеро-Судженске. , – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о 329 новых выявленных случаях заражения.

Таким образом, с начала пандемии в Кемеровской области было поставлено 65 833 диагнозов COVID-19. К настоящему времени лечение получают 2 367 пациентов, число погибших от коронавируса кузбассовцев достигло 1 490.