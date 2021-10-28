Количество подтвержденных случаев смерти от COVID-19 в Кузбассе увеличилось

Согласно сводке за 28 октября, за прошедшие сутки в Кузбассе от COVID-19 или вызванных им осложнений скончались еще четверо человек.

– У мужчины 1965 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Новокузнецком муниципальном районе.

У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, хронического заболевания почек. Она проживала в Кемерове, – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о 289 новых выявленных случаях заражения.

Таким образом, с начала пандемии в Кемеровской области было поставлено 62 727 диагнозов COVID-19. К настоящему времени лечение получают 1 780 пациентов, число погибших от коронавируса кузбассовцев достигло 1 445.