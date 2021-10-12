Количество подтвержденных случаев смерти от COVID-19 в Кузбассе увеличилось

Согласно сводке за 12 октября, за прошедшие сутки в Кузбассе от COVID-19 или вызванных им осложнений скончались еще семь человек.

– У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Киселевске.

У женщины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Белове.

У мужчины 1974 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Топках.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, заболевания желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Березовском.

Женщина 1980 года рождения умерла от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове, – указано в сообщении.

Кроме того, сегодня стало известно о 171 новых выявленных случаях заражения.

Таким образом, с начала пандемии в Кемеровской области было поставлено 58 956 диагнозов COVID-19. К настоящему времени лечение получают 1 199 пациентов, число погибших от коронавируса кузбассовцев достигло 1 363.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что Кузбасс попал в "зеленую" зону по сдерживанию распространения китайского вируса.