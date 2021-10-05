Количество обращений в медучреждения кузбасса по поводу COVID-19 возросло

Зампред правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник сообщил, что ситуация с COVID-19 в Кемеровской области остается сложной. Согласно данным властей, количество обращений в больницы возросло, при этом больше всего за помощью обращаются взрослые люди.

‒ Число вызовов скорой помощи по COVID-19 незначительно увеличилось. Также возросло количество госпитализированных в стационары, ‒ рассказал Алексей Цигельник.

Сообщается, что в медучреждениях на сегодняшний день развернуто 2 747 коек, из которых занято 2388 (13% коечного фонда для больных коронавирусом и пневмониями остаются свободными).

Ранее редакция AVOKADO писала об увеличении количества заболевших коронавирусной инфекцией.