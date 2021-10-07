Количество новых случаев заражения COVID-19 в Кузбассе возросло

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Власти Кемеровской области сообщили об увеличении числа новых случаев заражения коронавирусом.

Медики зафиксировали 176 новых случаев заражения COVID-19 в Кузбассе, что превысило показатель в 168 заболевших за предыдущие сутки. Таким образом, в регионе 58 063 человека заражены коронавирусной инфекцией. На официальном Telegram-канале правительства Кузбасса сообщается о следующем распределении заболевших:

  • Новокузнецк-30,
  • Кемерово-29,
  • Белово-24,
  • Междуреченск-16,
  • Анжеро-Судженск-10,
  • Осинники-9,
  • по 8-Мыски и Прокопьевск,
  • по 5-Калтан, Гурьевский МР и Новокузнецкий МР,
  • по 4-Прокопьевский МО и Юргинский МО,
  • по 3-Юрга и Яшкинский МР, по 2-Ленинск-Кузнецкий, Беловский МР, Промышленновский МО и Топкинский МО,
  • по 1-Киселевск, Краснобродский, Ижморский МР, Ленинск-Кузнецкий МО и Яйский МР.

Также несколько кузбассовцев стали жертвами коронавируса. Всего с начала пандемии умерли 1 334 человека, выздоровели - 55 514. На лечении находятся 1 215 пациентов, под наблюдением - 9940.

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