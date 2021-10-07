Количество новых случаев заражения COVID-19 в Кузбассе возросло

Медики зафиксировали 176 новых случаев заражения COVID-19 в Кузбассе, что превысило показатель в 168 заболевших за предыдущие сутки. Таким образом, в регионе 58 063 человека заражены коронавирусной инфекцией. На официальном Telegram-канале правительства Кузбасса сообщается о следующем распределении заболевших:

Новокузнецк-30,

Кемерово-29,

Белово-24,

Междуреченск-16,

Анжеро-Судженск-10,

Осинники-9,

по 8-Мыски и Прокопьевск,

по 5-Калтан, Гурьевский МР и Новокузнецкий МР,

по 4-Прокопьевский МО и Юргинский МО,

по 3-Юрга и Яшкинский МР, по 2-Ленинск-Кузнецкий, Беловский МР, Промышленновский МО и Топкинский МО,

по 1-Киселевск, Краснобродский, Ижморский МР, Ленинск-Кузнецкий МО и Яйский МР.

Также несколько кузбассовцев стали жертвами коронавируса. Всего с начала пандемии умерли 1 334 человека, выздоровели - 55 514. На лечении находятся 1 215 пациентов, под наблюдением - 9940.