В Новокузнецке власти приняли решение о повышении пороговых значений для малоимущих. Таким образом, отныне семьи, где доход на каждого члена семьи составляет 17 422,16 рублей в месяц, будут являться малоимущими, и соответственно смогут получать положенные по закону льготы. Стоит отметить, что раньше эта сумма достигала всего 13 949 рублей.



Теперь размер стоимости имущества в собственности на одного человека не должен превышать 225 911,40 рублей, а раньше 164 323 рублей. Благодаря увеличения минимального порога теперь на территории города станет больше "нищих" – так их называют в народе, а по документам они считаются малоимущими. Соответствующая информация появилась в telegram-канале местного Горсовета.