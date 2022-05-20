Количество "нищих" увеличится в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса увеличились пороговые значения для признания граждан малоимущими. Из этого следует, что в ближайшее время количество "нищих" жителей существенно возрастет.

В Новокузнецке власти приняли решение о повышении пороговых значений для малоимущих. Таким образом, отныне семьи, где доход на каждого члена семьи составляет 17 422,16 рублей в месяц, будут являться малоимущими, и соответственно смогут получать положенные по закону льготы. Стоит отметить, что раньше эта сумма достигала всего 13 949 рублей.


Теперь размер стоимости имущества в собственности на одного человека не должен превышать 225 911,40 рублей, а раньше 164 323 рублей. Благодаря увеличения минимального порога теперь на территории города станет больше "нищих" – так их называют в народе, а по документам они считаются малоимущими. Соответствующая информация появилась в telegram-канале местного Горсовета.

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