Количество мест для школьников в Кузбассе вырастет почти на 3 тысячи в 2021 году

Как сообщила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, до конца текущего года в Кемеровской области будут построены еще четыре школы, которые примут учеников в Тайге, Кемерове, Анжеро-Судженске и Юрге.

— В 2021 году в Кузбассе будет построено четыре школы: на 330 мест в городе Тайге, на 1 050 мест в микрорайоне 15а в Кемерове, на 1 000 мест в Анжеро-Судженске и на 550 мест в военном городке Юрги, — приводят цитату чиновницы ТАСС.

Также в публикации журналисты отмечают, что по данным министерства, к 2024 году для детей потребуются дополнительные 13 тысяч мест в школах региона. Обусловлен прогноз показателями роста учащихся в Кузбассе.

Уточняется, что в регионе с 2018 года число тех учеников, которые приходят в школу ко второй смене, к текущему моменту увеличилось на 40%. Так, в 2018 году в школы во вторую смену учились 45 665 детей, в следующем – 2019 – году таких учеников было 55 324 человека, в 2020 году показатель достиг 64 334 обучающихся.