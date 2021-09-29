Количество ковидных больных выросло в Кузбассе за сутки

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Более сотни жителей шахтерского края столкнулись с китайской инфекцией за прошедшие сутки.

Согласно актуальным данным на 29 сентября, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 164 кузбассовцев. Новые случаи заражения медики зафиксировали в разных муниципалитетах:

Новокузнецк-27, Белово-22, Кемерово-20, по 11-Междуреченск и Прокопьевск, Юрга-9, Анжеро-Судженск-8, Мыски-7, Осинники-5, по 4-Калтан, Киселевск, Тайга, Гурьевский МР, Ленинск-Кузнецкий МО и Новокузнецкий МР, Ленинск-Кузнецкий-3, по 2-Березовский, Беловский МР, Тисульский МР, Тяжинский МР, Юргинский МО и Яшкинский МР, по 1-Краснобродский, Полысаево, Ижморский МР, Кемеровский МО и Мариинский МР, — сообщается в правительственном telegram-канале.

За сутки в регионе умерли пять пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего в Кузбассе скончались 1 290 больных опасной инфекцией. С начала пандемии в Кемеровской области заразились уже 56 709 человек, из них 54 154 выздоровели, в том числе 167 — за минувшие сутки. На сегодняшний день в региональных больницах лечатся 1 265 заболевших. По наблюдением врачей находятся 9 349 человек.

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