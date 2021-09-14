Количество коронавирусных больных увеличилось в Кузбассе за сутки

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Появились новые данные о ситуации с COVID-19 в Кемеровской области. За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Новокузнецке.

На утро 14 сентября количество пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция" в Кузбассе за 24 часа увеличилось на 169 человек. Все они проживают в следующих территориях региона:


Новокузнецк-28, Кемерово-25, Белово-20, Междуреченск-17, Прокопьевск-14, Калтан-10, Юрга-8, по 7-Анжеро-Судженск и Осинники, Мыски-6, Гурьевский МР-4, по 3-Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий и Тайга, по 2-Ижморский МР, Прокопьевский МО, Яйский МР и Яшкинский МР, по 1-Березовский, Полысаево, Беловский МР, Ленинск-Кузнецкий МО, Таштагольский МР и Тяжинский МР.


Еще 174 кузбассовца смогли побороть болезнь и покинули стены больниц за минувшие сутки, пятеро скончались. Все еще остаются на терапии 1 449 граждан, на контроле медиков — 10 508. В общей сложности с начала пандемии с вирусом столкнулись уже 54 246 кузбассовцев.

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