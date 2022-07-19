Количество экипажей ДПС увеличилось на кузбасских дорогах

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Правоохранители сообщили о проведении мероприятия на дорогах в Кемеровской области.

Согласно официальным данным, с начала летнего периода на дорогах регионального и муниципального значений в Кузбассе произошло 315 ДТП, в которых 24 человека погибли и 128 ‒ получили травмы. Среди самых частных причин ДТП: выезд на "встречку", несоблюдение безопасной скорости, нарушение правил маневрирования.


Накануне, 18 июля, сотрудники региональной ГИБДД усилили контроль за соблюдением правил. Дополнительные экипажи ДПС следят за автомобилистами на автодорогах: "Новосибирск – Ленинск-

Кузнецкий – Кемерово – Юрга", "Алтай – Кузбасс", "Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк". Целью является профилактика ДТП и снижение тяжести их последствий, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Кемеровской области. Продлится данное мероприятие до 29 июля.


Правоохранители призвали водителей к неукоснительному соблюдению правил и напомнили, что управлять транспортом при движении на длительные расстояния в болезненном или утомленном состоянии запрещено.

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