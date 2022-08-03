Количество денег у кузбассовцев сократилось за год

Согласно исследованию, проведенному Кемеровостатом среди 760 домохозяйств из 16 населенных пунктов Кузбасса, количество свободных денег у жителей региона снизилось. Так, в первом квартале текущего года каждый кузбассовец в среднем располагал ресурсами в размере 22,7 тысячи рублей в месяц, а в первом квартале 2021 года эта сумма была на 3% больше.

При этом расходы жителей области увеличились. Один кузбассовец тратил за первый квартал около 15,7 тысячи рублей в месяц, что оказалось больше прошлогодних показателей на 12%.

Примечательно, что основной статьей расходов стали продукты питания (34,5%). На одежду и обувь приходится 7,8%, на электронику – 6,2%, на здравоохранение – 5,2%, на коммуникацию – 4,8%, на отдых и спорт – 3,8%, на алкоголь и табак – 3,1%.