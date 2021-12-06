Количество бракосочетаний увеличилось за год в Кузбассе

Согласно данным Росстата, за первые девять месяцев 2021 года в Кузбассе было зарегистрировано 11 577 браков. При этом за тот же период прошлого года показатели были меньше в среднем на 13% ‒ в 2020 году бракосочетаний было 10 193.

В отношении разводов также наблюдается рост. Если в прошлом году расторгли свой союз 7 537 кузбассовцев, то в 2021 году жители региона развелись 8 915 раз. При этом, согласно статистике, на 1 000 человек в Кемеровской области приходится 5,7 браков и 4,5 развода.

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