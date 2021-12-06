Количество бракосочетаний увеличилось за год в Кузбассе

0
Фото:  

Статистики сообщили о росте показателей браков в Кемеровской области.

Согласно данным Росстата, за первые девять месяцев 2021 года в Кузбассе было зарегистрировано 11 577 браков. При этом за тот же период прошлого года показатели были меньше в среднем на 13% ‒ в 2020 году бракосочетаний было 10 193.


В отношении разводов также наблюдается рост. Если в прошлом году расторгли свой союз 7 537 кузбассовцев, то в 2021 году жители региона развелись 8 915 раз. При этом, согласно статистике, на 1 000 человек в Кемеровской области приходится 5,7 браков и 4,5 развода.


Ранее редакция AVOKADO писала об увеличении естественной убыли населения.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31625

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined