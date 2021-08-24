Количество больных COVID-19 в Кузбассе значительно возросло

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За минувшие 24 часа в Кемеровской области выявили новые случаи заражения коронавирусом.

По последним данным на утро 24 августа, в Кузбассе заболели еще 178 человек. Таким образом, общее количество случаев заражения в регионе с начала пандемии достигло 50 626.


Новые зараженных зафиксированы в следующих муниципалитетах:


  • Новокузнецк-39,
  • Кемерово-38,
  • Междуреченск-19,
  • Юрга-13,
  • по 12-Белово и Прокопьевск,
  • Ленинск-Кузнецкий-11,
  • Киселевск-7,
  • Новокузнецкий МР-6,
  • Осинники-5,
  • по 3-Анжеро-Судженск, Калтан, Беловский МР, Ленинск-Ккузнецкий МО и Яшкинский МР,
  • Тайга-1.

Помимо этого, стало известно о гибели пациентов с коронавирусом. Всего к настоящему моменту число летальных исходов среди зараженных граждан достигло 1 103. При этом 47 775 жителям Кузбасса за время распространения COVID-19 удалось справиться с болезнью. Получают лечение 1 748 кузбассовцев, под наблюдением остаются - 11 271.

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