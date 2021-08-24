Количество больных COVID-19 в Кузбассе значительно возросло

По последним данным на утро 24 августа, в Кузбассе заболели еще 178 человек. Таким образом, общее количество случаев заражения в регионе с начала пандемии достигло 50 626.

Новые зараженных зафиксированы в следующих муниципалитетах:

Новокузнецк-39,

Кемерово-38,

Междуреченск-19,

Юрга-13,

по 12-Белово и Прокопьевск,

Ленинск-Кузнецкий-11,

Киселевск-7,

Новокузнецкий МР-6,

Осинники-5,

по 3-Анжеро-Судженск, Калтан, Беловский МР, Ленинск-Ккузнецкий МО и Яшкинский МР,

Тайга-1.

Помимо этого, стало известно о гибели пациентов с коронавирусом. Всего к настоящему моменту число летальных исходов среди зараженных граждан достигло 1 103. При этом 47 775 жителям Кузбасса за время распространения COVID-19 удалось справиться с болезнью. Получают лечение 1 748 кузбассовцев, под наблюдением остаются - 11 271.