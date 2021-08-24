Количество больных COVID-19 в Кузбассе значительно возросло

По последним данным на утро 24 августа, в Кузбассе заболели еще 178 человек. Таким образом, общее количество случаев заражения в регионе с начала пандемии достигло 50 626.
Новые зараженных зафиксированы в следующих муниципалитетах:
- Новокузнецк-39,
- Кемерово-38,
- Междуреченск-19,
- Юрга-13,
- по 12-Белово и Прокопьевск,
- Ленинск-Кузнецкий-11,
- Киселевск-7,
- Новокузнецкий МР-6,
- Осинники-5,
- по 3-Анжеро-Судженск, Калтан, Беловский МР, Ленинск-Ккузнецкий МО и Яшкинский МР,
- Тайга-1.
Помимо этого, стало известно о гибели пациентов с коронавирусом. Всего к настоящему моменту число летальных исходов среди зараженных граждан достигло 1 103. При этом 47 775 жителям Кузбасса за время распространения COVID-19 удалось справиться с болезнью. Получают лечение 1 748 кузбассовцев, под наблюдением остаются - 11 271.
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