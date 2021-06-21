Житель шахтерского края распространил по просторам Сети сообщение с информацией глубокой яме, с которой владельцы нескольких автомобилей столкнулись на трассе Тогрул - Снежинск, возле поворота в сторону поселка в Беловском районе Кемеровской области.



– Колесо полетело сразу, следом еще машина попала в нее, естественно тем самым колесо под замену, будьте осторожны, – пояснил свидетель.

Также автор поста прикрепил пару фотографий с аварийного участка. На кадрах можно заметить, что в асфальтированном покрытии имеется углубление, заполненное грязной водой.