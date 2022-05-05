Колесо пассажирского автобуса провалилось под землю у кемеровского вокзала

В районе кемеровского вокзала пассажирский синий автобус частично провалился под асфальт. О происшествии с транспортом сообщили местные жители. Для подтверждения своих слов они прикрепили несколько кадров с "качественными" дорогами города.

– Вокзал. Безопасные и качественные дороги, – уточнил интернет-пользователь.

На фотографиях видно, что асфальтированное покрытие в центре столицы, действительно, оставляет желать лучшего. Так, дороги "оккупировали" глубокие ямы, лужи и камни, из-за которых автобусы получают повреждения во время пути.