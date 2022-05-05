Колесо пассажирского автобуса провалилось под землю у кемеровского вокзала

0
Фото:  

Качество кемеровских дорог снова вызвало негодование у местных граждан, которые стали свидетелями инцидента с автобусом, провалившимся под землю в районе городского вокзала.

В районе кемеровского вокзала пассажирский синий автобус частично провалился под асфальт. О происшествии с транспортом сообщили местные жители. Для подтверждения своих слов они прикрепили несколько кадров с "качественными" дорогами города.

Вокзал. Безопасные и качественные дороги, уточнил интернет-пользователь.

На фотографиях видно, что асфальтированное покрытие в центре столицы, действительно, оставляет желать лучшего. Так, дороги "оккупировали" глубокие ямы, лужи и камни, из-за которых автобусы получают повреждения во время пути.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово", "Типичный Кемерово"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36012

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined