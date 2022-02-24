Колебания температуры от -21°C до +5°C ожидают Кузбасс в конце текущей недели

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, завтра, 25 февраля, на территории Кузбасса ожидается -4,-9°C, местами до -18°C ночью. Днем потеплеет до 0,-5°C, местами до +5°C.
Ночью в субботу, 26 февраля, ожидается -4,-9°C, местами до -14°C. В дневное время столбики термометров покажут 0,-5°C.
Температура ночью 27 февраля опустится до -9,-14°C, местами до -21°C. Днем будет теплее: -1,-6°C, сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.
Ветер в этим дни будет западный, от 3 до 8-10 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. В пятницу и субботу пройдет снег и мокрый снег, местами на дорогах гололедица. В воскресенье преимущественно без осадков.
Ранее синоптики рассказали о погоде на третью декаду февраля.
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