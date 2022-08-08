Беловчане пожаловались на "кока-колу", что льется из кранов в дома по улице Ленина. Для подтверждения своих слов возмущенные граждане прикрепили видео, на котором видно, что горячая вода имеет темный коричневый цвет.

– Спасибо загнивающему западу за кока-колу прямо из крана! – сокрушились они в сообществе во "ВКонтакте".

В комментариях под публикацией цвет жидкости напомнил аудитории вид горячего шоколада или же популярного коктейля "виски с колой". Правда многие в обсуждении сошлись во мнении, что подобное качество воды недопустимо и специалистам совместно с местными властями следовало бы оперативно решить эту проблему.