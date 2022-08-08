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"Кока-кола" из-под крана побежала в дома кузбассовцев

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Жители одной из улиц в городе Белово пожаловались на темную воду, которая бежит из-под крана. Жидкость напомнила гражданам цвет известной американской газировки.

Беловчане пожаловались на "кока-колу", что льется из кранов в дома по улице Ленина. Для подтверждения своих слов возмущенные граждане прикрепили видео, на котором видно, что горячая вода имеет темный коричневый цвет.

Спасибо загнивающему западу за кока-колу прямо из крана! сокрушились они в сообществе во "ВКонтакте".

В комментариях под публикацией цвет жидкости напомнил аудитории вид горячего шоколада или же популярного коктейля "виски с колой". Правда многие в обсуждении сошлись во мнении, что подобное качество воды недопустимо и специалистам совместно с местными властями следовало бы оперативно решить эту проблему.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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