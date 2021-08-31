Согласно данным объявления, кофейня общей площадью 82 квадратного метра расположена в жилом доме на улице Красной в городе Кемерово. По словам продавца, помещение оснащено камерами видеозаписи и пожарной сигнализацией. Также владелец оставил в распоряжении будущих собственников мебель, посуду и специализированное оборудование.

– Современный, дорогой дизайн интерьера. Удобное месторасположение с высоким проходящим трафиком дает перспективы для развития, – охарактеризовал автор.

Покупателю, который пожелает завладеть готовым бизнесом, кофейня в кузбасской столице обойдется в 11 970 000 миллионов рублей.