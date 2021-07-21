Горожане из Белова возмутились качеством воды из крана, цвет которой напомнил им кофейный напиток. Они рассказали, что такая ситуация наблюдалась накануне в домах на территории 3-го микрорайона.

– Холодной воды не было с пол дня, а теперь из-под крана – кофе, такой же коричневый и горячий, – отметил автор в подписи к публикации.

Кроме того, пользователь Сети подчеркнул, что горячая вода поступает в жилье с обоих кранов.

Комментаторы поддержали кузбассовцев. Они отметили, что с данной проблемой необходимо обращаться в службы, которые несут за подобные ситуации ответственность.