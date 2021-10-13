Кобель Гром попал в отдел полиции Новокузнецка после побега

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Житель южной столицы Кузбасса забрал своего четвероногого друга из отдела полиции, после побега кобеля по кличке Гром.

Правоохранитель обнаружил молодого породистого пса в ошейнике на одной из городских улиц в Новокузнецке и принял решение забрать беспризорного кобеля в полицейский отдел. Вместе с коллегами он распространил информацию о найденном животном, а спустя пару часов откликнулся его хозяин.

Новокузнечанин пояснил, что в настоящее время проживает в съемной квартире и в связи эти просил знакомого подержать кобеля по кличке Гром несколько дней у себя. Во время прогулки собака убежала, однако приятель не сказал об этом владельцу, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Владелец Грома отметил, что узнал о происшествии с побегом от общих знакомых. После мужчина стал изучать социальные сети в поисках объявлений о находке потеряшки. В итоге ему удалось узнать, что питомец находится в отделе, откуда в скором времени домашнего любимца горожанин забрал.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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