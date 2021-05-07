Задымление территории возле "Красной горки" свидетели заметили в пятницу, 7 мая. Соответствующие кадры автор снимков предоставил редакции сайта VSE42.Ru. Кроме того, житель областного центра выразил предположение, что в лесистой зоне может полыхать огненное пламя.

– Поступал сигнал о задымлении в указанном участке. На месте информация не подтвердилась, – сообщили сайту в ГУ МЧС.

Однако на указанном месте застать открытый огонь пожарным не удалось.

Ранее редакция Avokado сообщала, что более 100 человек были привлечены к административной ответственности из-за нарушений противопожарного режима в Кузбассе.