Клубы плотного дыма возвысились над территорией возле "Красной горки"

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Клубы дыма, которые возникли на правом берегу Томи, встревожили жителей кузбасской столицы, которые заподозрили серьезный пожар в лесистой местности.

Задымление территории возле "Красной горки" свидетели заметили в пятницу, 7 мая. Соответствующие кадры автор снимков предоставил редакции сайта VSE42.Ru. Кроме того, житель областного центра выразил предположение, что в лесистой зоне может полыхать огненное пламя.

– Поступал сигнал о задымлении в указанном участке. На месте информация не подтвердилась, – сообщили сайту в ГУ МЧС.

Однако на указанном месте застать открытый огонь пожарным не удалось.


Ранее редакция Avokado сообщала, что более 100 человек были привлечены к административной ответственности из-за нарушений противопожарного режима в Кузбассе.

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