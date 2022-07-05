Клуб лазерного пейнтбола появился на продаже в Новокузнецке

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В южной столице Кузбасса владелец клуба лазерного пейнтбола решил расстаться со своим заведением за 10 млн рублей.

В Сети появилось объявление о продаже клуба "лазерного пейнтбола", что расположен в здании на улице Авиаторов. Общая площадь объекта достигает 550 метров квадратных. Автор в публикации указал, что в заведении каждый житель и гость города может провести любой праздник. Например, день рождения или же свадьбу.


К слову, кроме площадки для игры там еще обустроено кафе.

– Проведение праздников (дни рождения, юбилеи, корпоративы, выпускные и свадьбы). Игра в лазерный пейнтбол + кафе (2 банкетных зала на 40 и 55 человек + кухня), – следует из текста.

На продаже своего имущества владелец клуба намерен выручить 10 000 000 рублей.

Да!
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