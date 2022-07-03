Клиент кемеровского автосервиса стал жертвой кражи

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Кража детали автомобиля произошла в кузбасской столице.

Кемеровчанин пригнал свою машину Nissan Tiida в один из автосервисов, чтобы заменить сайлентблоки. Работники СТО демонтировали деталь и оставили на улице возле бокса, на время оставив без присмотра. Позднее специалисты обнаружили, что запчасть исчезла. Владелец иномарки обратился в полицию. Сумма ущерба от кражи составила 20 000 рублей.


По подозрению в преступлении задержали 45-летнего горожанина. Ранее мужчина уже был судим. Выяснилось, что он проходил мимо автосервиса и заметил оставленную на улице деталь. Он решил похитить ее и сдать в пункт приема металлов, но выполнить свой план до конца не успел. В отношении рецидивиста было возбуждено уголовное дело о краже, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Теперь кемеровчанину грозит до пяти лет лишения свободы.


Похищенную деталь вернули законному владельцу.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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