Клиент кемеровского автосервиса стал жертвой кражи

Кемеровчанин пригнал свою машину Nissan Tiida в один из автосервисов, чтобы заменить сайлентблоки. Работники СТО демонтировали деталь и оставили на улице возле бокса, на время оставив без присмотра. Позднее специалисты обнаружили, что запчасть исчезла. Владелец иномарки обратился в полицию. Сумма ущерба от кражи составила 20 000 рублей.

По подозрению в преступлении задержали 45-летнего горожанина. Ранее мужчина уже был судим. Выяснилось, что он проходил мимо автосервиса и заметил оставленную на улице деталь. Он решил похитить ее и сдать в пункт приема металлов, но выполнить свой план до конца не успел. В отношении рецидивиста было возбуждено уголовное дело о краже, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Теперь кемеровчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Похищенную деталь вернули законному владельцу.