Клещи заразили почти 150 кузбассовцев опасными болезнями

0
Фото:  

Специалисты рассказали о случаях передачи вирусов через укус таежных кровопийц в Кемеровской области.

Согласно информации управления Роспотребнадзора по Кузбассу, с начала сезона активности клещей укус паукообразных получили 24 803 человека. При этом среди них было 4 980 детей и подростков до 17 лет. Что касается данных последней недели, то за прошедшие семь дней к медикам по поводу присасывания кровопийц обратился 1 071 человек, в том числе 146 детей.


Специалисты исследовали клещей на наличие возбудителей опасных болезней. У 673 паукообразных был найден возбудитель клещевого энцефалита, у 6 238 – боррелии, у 1 142 клещей – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 1026 клещах – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека, сообщают в пресс-службе надзорного органа.


Медики региона сообщили о 48 случаях клещевого вирусного энцефалита и о 99 случаях иксодового клещевого боррелиоза.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38347

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined