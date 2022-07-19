Клещи заразили почти 150 кузбассовцев опасными болезнями

Согласно информации управления Роспотребнадзора по Кузбассу, с начала сезона активности клещей укус паукообразных получили 24 803 человека. При этом среди них было 4 980 детей и подростков до 17 лет. Что касается данных последней недели, то за прошедшие семь дней к медикам по поводу присасывания кровопийц обратился 1 071 человек, в том числе 146 детей.

Специалисты исследовали клещей на наличие возбудителей опасных болезней. У 673 паукообразных был найден возбудитель клещевого энцефалита, у 6 238 – боррелии, у 1 142 клещей – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 1026 клещах – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека, сообщают в пресс-службе надзорного органа.

Медики региона сообщили о 48 случаях клещевого вирусного энцефалита и о 99 случаях иксодового клещевого боррелиоза.