Клещи заполонили территорию у детсада в кузбасском городе

В Сети жители 3-го микрорайона города Белово забили тревогу: клещи атаковали местных граждан. При этом членистоногие появились и на территории одного из местных детсадов, где проводят свое время маленькие дети.

– Третий микрорайон, нашествие клещей, нужно принять меры!!! Возле детского сада дом номер 3 – следует из текста сообщения во "ВКонтакте".

В комментариях к публикации еще один интернет-пользователь сообщил, что его встреча с опасным кровососущим паукообразным произошла в районе поселения Красный Яр, где дикий "товарищ" расположился на его сапоге.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в текущем году специалисты спрогнозировали высокую активность клещей в Кузбассе.