Клещи во дворах заставили кемеровчан задуматься о безопасности

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанки, которая возмутилась тем, что во дворе ее дома на улице Пролетарской живут клещи. Женщина рассказала, что вышла на прогулку с домашним питомцем, а по возвращении обнаружила на собаке нескольких кровососов. Свои слова горожанка подкрепила снимком, на котором видны клещи, посаженные в стеклянную банку.

‒ Каждый день там гуляет огромное количество детей, не говоря уже о взрослых и животных. Мы вообще где-то можем быть в безопасности? Хоть какую-то территорию в г. Кемерово обработали от клещей, хочется спросить у администрации? (стиль сохранен ‒ прим. ред.) ‒ высказалась кемеровчанка.

Горожане в комментариях отметили, что также снимают кровососов со своих животных после прогулок. Также пользователи посоветовали обрабатывать собак специальными средствами, которые отпугивают кровопийц.

Напомним, что ранее горожане получили ответ на вопрос о том, как добиться обработки придомовых территорий. Власти Кемерова объявили о старте противоклещевой обработки общественных территорий в конце апреля.