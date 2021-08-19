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Клещи в Кузбассе за неделю покусали более 170 человек

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Сотрудники Роспотребнадзора Кемеровской области обнародовали статистику по количеству обращений от граждан, пострадавших от укуса таежных кровопийц.

По информации ведомства, с начала сезона активности клеща в Кузбассе к медикам в регионе обратились порядка 28 681 человека, из которых 5 944 горожанина – дети и подростки в возрасте до 17 лет. Прошедшая отчетная неделя не стала исключением: за семь дней насекомых на себе обнаружили 177 человек, малолетних жителей региона из которых 37. Однако, как следует из показателей, активность клещей начала плавно снижаться. В предшествующей публикации о членистоногих специалисты сообщали о том, что клеща на себе за неделю обнаружил 241 человек, включая 46 детей.


Регулярно снятых насекомых проверяют на наличие различных заболеваний. Так, за текущий период 2021 года возбудитель вируса клещевого энцефалита был обнаружен в 539 особях. 2 591 членистоногий переносил клещевой боррелиоз, 198 – анаплазмоз, 376 – эрлихиоз.


Госпитализировано всего было 270 человек, из которых у одного впоследствии подтвердился диагноз «Моноцитарный эрлихиоз человека», 29 кузбассовцев оказались заражены энцефалитом, 51 пациент заболел боррелиозом.

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