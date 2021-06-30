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Клещи в Кузбассе покусали более 24 тысяч человек

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Таежные кровопийцы продолжают «терроризировать» жителей Кемеровской области. С начала сезона к медикам с соответствующими жалобами обратились свыше двух десятков тысяч жителей региона.

Всего с начала сезона в Кузбассе было зафиксировано 24 270 случаев, когда человек обнаруживал на себе клеща. В 5 186 случаях это были дети и подростки до 17 лет.


Только за минувшую неделю количество жалоб на паукообразных членистоногих составило 2 526, из которых 433 поступили от несовершеннолетних кузбассовцев. Тем не менее, согласно показателям, темпы активности клещей в регионе продолжают снижаться: за прошлую неделю клещи покусали 2 968 человек, детей из которых – 607, а за семь дней до нее показатель составил 3345 человек, количество обращений от малолетних – 689.


На обследование были направлены 13 224 клеща, которых на себе обнаружили горожане, возбудитель энцефалита был обнаружен в 481 из них. На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 7540 клещей, в 1929 обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 131 – возбудитель анаплазмоза, в 274 – возбудитель эрлихиоза, отметили в пресс-службе кузбасского Роспотребнадзора.


В больницы с подозрением на заражение клещевыми инфекциями были доставлены 176 человек. У одного человека был подтвержден диагноз "Моноцитарный эрлихиоз человека", также четыре пациента заразились клещевым вирусным энцефалитом.

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