Клещи покусали почти 800 человек в Кузбассе

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Повышение активности присасывания клещей зафиксировали в Кемеровской области: в мае насекомые покусали почти 500 человек из 771 обратившегося в больницы региона с начала сезона.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, по данным, имеющимся у ведомства, всего за период с первого зафиксированного случая укуса клеща в Кемеровской области насекомое на себе обнаружил 771 человек, в это число входят и дети до 17 лет – таких в Кузбассе 186 случаев, что составляет 24,1 % от общего числа обращений.

- За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 473 человека, в том числе детей – 90. Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях области, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Примечательно, что показатель в текущем году почти в десяток раз сократился в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. К тому же времени в прошлом году к медикам с обнаружением на себе таежного кровопийцы обратились 6 752 человека. По состоянию на 18 мая того же года показатель достиг и превысил 10 тысяч случаев.


Также в ведомстве напомнили о том, какие болезни могут переносить таежные клещи: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, клещевые риккетсиозы. Однако вакцины к настоящему времени придуманы только от энцефалита и туляремии.


Лучшим способом профилактики описанных выше заболеваний является предотвращение присасывания клещей, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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