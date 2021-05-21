Клещи покусали несколько тысяч кузбассовцев

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Активность клещей начала нарастать повышенными темпами в Кузбассе. На себе таежных кровопийц только за неделю обнаружили более 3 тысяч человек по всему региону.

Только за минувшую неделю в медучреждения Кемеровской области обратились 3459 человек, 925 из них – дети и подростки до 17 лет. С начала сезона же всего таежных кровопийц на себе обнаружили 4230 горожан, 1111 из них – дети и подростки до 17 лет. То есть, прирост количества случаев за прошедшие семь дней является рекордным в текущем году. Количество обращений увеличилось в 7,3 раза в сравнении с данными, которые публиковали специалисты областного Роспотребнадзора ранее.


Проведенные анализы показали, что некоторые особи клеща являлись переносчиками опасных болезней.

- <…> проведены исследования 1966 клещей, снятых с пострадавших, на наличие антигена вируса клещевого энцефалита, в 21-м клеще обнаружен возбудитель. На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 1002 клеща, в 178-ми клещах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 5-ти клещах – возбудитель анаплазмоза, в 10-ти клещах – возбудитель эрлихиоза, - сообщили в Роспотребнадзоре Кузбасса.

Восемь жителей Кемеровской области были госпитализированы с подозрением на заражение инфекцией, однако дальнейшие медобследования показали, что болезнь отсутствует в их организме.

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