Клещи покусали более тысячи кузбассовцев за неделю

Как следует из данных, предоставленных специалистами кузбасского Роспотребнадзора 14 июля, за последнюю отчетную неделю клеща на себе обнаружили 1 140 человек, 199 из которых – дети и подростки до 17 лет. Указанный показатель уменьшился в сравнении с предшествующим отчетом. Тогда же сообщалось, что с соответствующими жалобами к медиками за семь дней обратились 2 526 кузбассовцев, несовершеннолетних из них – 433.

Общее количество укушенных клещом в Кемеровской области составляет 26 647 человек, из них 5 600 – это юные жители региона.

За весь период активности клеща в 2021 году на исследование на наличие энцефалита были направлены 14 868 насекомых, возбудитель был обнаружен в 511 случаях. Также таежных кровопийц проверяли и на другие заболевания.

- На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 8766 клещей, в 2199-ти клещах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 162-х клещах – возбудитель анаплазмоза, в 330-ти клещах – возбудитель эрлихиоза, - уточнили в пресс-службе кузбасского Роспотребнадзора.

229 человек оказались в больнице с подозрением на клещевые инфекции. У одного человека был подтвержден диагноз «Моноцитарный эрлихиоз человека», заражение вирусным энцефалитом было подтверждено у 10 человек.