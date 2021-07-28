Клещи покусали более 27 тысяч человек в Кузбассе с начала сезона

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Паукообразные насекомые продолжают нападать на жителей Кемеровской области. К медикам из-за нахождения на себе клещей с начала сезона обратились уже 27 852 человека.

Всего к медикам в Кузбассе с жалобой на клещей обратились 27 852 человека с начала сезона, из них 5 786 – это дети и подростки до 17 лет. Таежных кровопийц на себе кузбассовцы находят каждую неделю, прошедшая – не исключение. За минувшие семь отчетных дней количество подобных обращений составило 449 случаев, из которых детей и подростков до 17 лет - 73.


Всех насекомых исследуют на наличие вирусных заболеваний, которые они могли передать пострадавшим. Всего за 2021 год было проведено анализ 15 688 клещей. Возбудитель клещевого энцефалита был найден в 529 насекомых.

- На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 9361 клещ, в 2444-х клещах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 185-ти клещах – возбудитель анаплазмоза, в 354-х клещах – возбудитель эрлихиоза, - уточнили в пресс-службе кузбасского Роспотребнадзора.

Некоторые горожане после укуса клеща оказались в больнице: с подозрением на заболевание клещевой инфекцией в госпиталь попали 252 человека. У одного пациента был подтвержден диагноз «Моноцитарный эрлихиоз человека», у 14 горожан подтвердилось заболевание клещевым вирусным энцефалитов, 23 кузбассовца заболели клещевым боррелиозом.

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