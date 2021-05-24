Клещи начали заражать людей двумя новыми вирусами в России

По ее словам, недавно в России были зафиксированы первые случаи передачи клещом тех вирусов, которые входят в группу Jingmen. Ранее встречались они только на территории Китая, Америки и Европы.

- Вирус обнаружен на разных территориях России – от северо-западной части до южной (в том числе Поволжье, Татарстан, Челябинск, Алтай). Еще в базах данных, куда выкладываются материалы о новых вирусах, появилась информация о передаваемом клещами (обнаружено в Томске, Новосибирске, Ростове, в Крыму) вирусе из семейства Flaviviridae, - подробнее описала инфекцию специалист.

Сейчас ученые занимаются изучением вирусов, чтобы определить степень его опасности для человека. Обусловлена научная работа тем, что средства защиты от них к текущему моменту отсутствуют.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Кузбассе клещи успели покусать уже несколько тысяч человек. Новость с соответствующим содержанием публиковалась на нашем сайте.