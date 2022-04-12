Клещи начали проявлять активность в Кузбассе

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Кузбассу, после наступления тепла начали активизироваться клещи, переносящие опасные инфекции. По состоянию на 7 апреля, один житель региона уже обратился в медучреждение после присасывания паукообразного.

Специалисты напоминают, что при выезде на природу следует выбрать светлые тона в одежде. Рукава должны быть длинными, штаны необходимо заправить в носки, надеть головной убор. Нужно избегать того, чтобы ходить по высокой траве и кустам, садиться на поваленные деревья и траву, срывать цветы и ветки. Кроме того, важно проводить осмотры себя и других не только после выхода на природу, но и на дачных участках, а также после посещения кладбищ. Следует осматривать и животных после прогулок, сообщают в пресс-службе надзорного органа. Также специалисты напоминают о необходимости использования средства от клещей и расчистке дачных участков.

В случае укуса следует как можно скорее обратиться в медорганизацию.

Ранее специалисты Роспотребнадзора предупредили о скором пробуждении клещей, а также спрогнозировали их высокую активность в Кемеровской области. Кровососущие паукообразные заполонили территорию у детского сада в кузбасском городе.