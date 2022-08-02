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Клещи атаковали сотни кузбассовцев за неделю

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Более 260 жителей Кемеровской области подверглись укусам таежных кровопийц.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Кузбассу, за минувшую неделю из-за присасывания клещей в больницы обратился 261 человек. При этом 62 укушенных – дети. Всего с начала сезона активности кровососы атаковали 25 519 жителей региона, из них несовершеннолетних – 5 112 человек.


Из тысяч исследованных на предмет заразности клещей выявлено: 688 кровососов с возбудителем клещевого энцефалита, 6 442 – с боррелиями, 1 157 – с маркерами моноцитарного эрлихиоза, 1050 – с маркерами гранулоцитарного анаплазмоза человека.


Медики зафиксировали в Кемеровской области 53 случая клещевого энцефалита и 115 случаев иксодового боррелиоза.

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