Клещи атаковали сотни кузбассовцев за неделю

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Кузбассу, за минувшую неделю из-за присасывания клещей в больницы обратился 261 человек. При этом 62 укушенных – дети. Всего с начала сезона активности кровососы атаковали 25 519 жителей региона, из них несовершеннолетних – 5 112 человек.

Из тысяч исследованных на предмет заразности клещей выявлено: 688 кровососов с возбудителем клещевого энцефалита, 6 442 – с боррелиями, 1 157 – с маркерами моноцитарного эрлихиоза, 1050 – с маркерами гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Медики зафиксировали в Кемеровской области 53 случая клещевого энцефалита и 115 случаев иксодового боррелиоза.