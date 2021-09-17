Клещи атаковали полторы сотни кузбассовцев за неделю

За последнюю неделю за медпомощью после присасывания клещей обратились 150 жителей шахтерского края, из которых 42 — дети. Согласно подсчетам областного Роспотребнадзора, за год число укушенных паразитами людей достигло 29 783, при этом 6 217 — это несовершеннолетние.

В течение года эксперты проверили десятки тысяч кровососущих на наличие возбудителей опасных заболеваний. Многие клещи оказались заразными.

Так, с подозрением на клещевые инфекции в медицинские организации госпитализировано 282 человека. Выявлен один случай заражения моноцитарным эрлихиозом, у 37 пациентов нашли энцефалит, еще 74 больных получили диагноз "Клещевой боррелиоз".

Напомним, на прошлой неделе атакам клещей подверглись 156 жителей Кузбасса.