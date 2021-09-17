Клещи атаковали полторы сотни кузбассовцев за неделю

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Уже почти 30 000 жителей Кемеровской области стали жертвами паукообразных кровопийц за год. Несмотря на смену сезона, их число продолжает расти.

За последнюю неделю за медпомощью после присасывания клещей обратились 150 жителей шахтерского края, из которых 42 — дети. Согласно подсчетам областного Роспотребнадзора, за год число укушенных паразитами людей достигло 29 783, при этом 6 217 — это несовершеннолетние.


В течение года эксперты проверили десятки тысяч кровососущих на наличие возбудителей опасных заболеваний. Многие клещи оказались заразными.


Так, с подозрением на клещевые инфекции в медицинские организации госпитализировано 282 человека. Выявлен один случай заражения моноцитарным эрлихиозом, у 37 пациентов нашли энцефалит, еще 74 больных получили диагноз "Клещевой боррелиоз".


Напомним, на прошлой неделе атакам клещей подверглись 156 жителей Кузбасса.

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