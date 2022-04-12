Клещи атаковали мужчину в одном из районов Новокузнецка

Речь идет о Заводском районе Новокузнецка, где на местного жителя вскарабкались сразу несколько клещей. По словам автора сообщения, он решил отправиться посмотреть на ледоход, однако, закончив прогулку, в помещение зашел не один, а с кровососущим "прицепом".

– Три клеща. Прогулка Запсиб. Съездили посмотреть на ледоход, – рассказал автор видео.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что специалисты Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию с активностью клещей на территории Кемеровской области.