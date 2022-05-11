Клещи атаковали более 1 000 кузбассовцев за неделю

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Сотрудники Роспотребнадзора обнародовали актуальные данные об укусах таежных кровопийц.

Сообщается, что за последнюю неделю в медучреждения Кузбасса обратился 1 091 человек, укушенный клещом. Из них 241 ребенок. При этом с начала сезона активности кровососы атаковали уже 1 758 жителей региона (24,3% из них – дети и подростки до 17 лет).

– Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях области, – отмечают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Специалисты подчеркнули, что присасывание клеща может понести за собой заражение целым рядом заболеваний. Вакцины существуют лишь от клещевого энцефалита и туляремии, поэтому любой укус кровопийца должен вызывать настороженность. Рекомендуется обратиться к специалистам для профилактики.


Ранее беловчане сообщили о десятках клещей, которых им удалось снять с собаки. Власти одного из городов Кузбасса предупредили о противоклещевой обработке популярного места отдыха.

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