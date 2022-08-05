Клава Кока и Натан выступят на концерте ко Дню шахтера в Кузбассе

Прокопьевск стал городом, в котором пройдет празднование Дня шахтера в 2022 году. В последнюю субботу августа на площади спортивного комплекса "Снежинка" состоится гала-концерт, посвященный также Дню города.

Как сообщил мэр Максим Шкарабейников, перед кузбассовцами выступят музаканты лейбла​ "Black Star"​ ‒ Клава Кока и Натан. К ним присоединится также участник российского шоу-проекта​ "Голос. Дети"​ на Первом канале и финалист проекта "Академия талантов Игоря Крутого" Данил Большаков в сопровождении шоу-балета "Затмение". Свои таланты покажут и лучшие коллективы Прокопьевска.

Концерт начнется в 19:00 часов. Вход свободный.