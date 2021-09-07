Балет "Спящая красавица" — это драгоценная энциклопедия классического танца. Благодаря изумительной музыке Петра Чайковского и изысканной хореографии Мариуса Петипа сказка Шарля Перро превратилась в пышное зрелище и роскошную балетную феерию.

Спектакль удивляет фантастическими декорациями (зрители увидят и дворец в бархате и позолоте, и заколдованный лес), красивыми и яркими костюмами. Балет восхищает сценами торжественного шествия, бала-маскарада, на котором собираются герои популярных сказок: Кот в сапогах и Белая кошечка, Красная шапочка и Волк, Принцесса Флорина и Голубая птица. В центре постановки — романтические образы принцессы Авроры и пылко влюбленного принца, доброй, несущей радость и счастье феи Сирени.

Во всем этом таится особый шарм, магическая притягательность балета. Великолепная музыка, превосходные танцы и праздничные декорации на два часа возвращают зрителя в волшебный мир детства.

"Классический Русский балет" — молодая, но успешная московская труппа классического танца. Компания была основана в 2004 году, но за время активной творческой жизни зарекомендовала себя как профессиональный развивающийся коллектив, в который вошли лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца.

Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России. В формировании коллектива Классического Русского балета принял участие его художественный руководитель, солист театра Хасан Усманов.

22 сентября, среда, 19:00

"Спящая красавица" 0+