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Классические хиты прозвучат в кемеровской филармонии на шоу "Музыка в темноте"

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Мультимедийное шоу классической музыки состоится на сцене филармонии областного центра. Все желающие смогут насладиться звучанием Вивальди, Баха, Верди уже в апреле.

Событие состоится через неделю в пятницу, 1 апреля, в 19:00 по местному времени.


Мультимедийное шоу "Музыка в темноте"

"Музыка в темноте" от Евгении Зимы — это мультимедийное шоу классической музыки в формате полного погружения, где искусно объединены 3D-графика и мастерство лучших петербургских музыкантов. Всех зрителей мероприятия окутает звучание Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, а также лучшее из мира неоклассики, джаза и world music.


Совершенно новый формат позволит погрузится в музыку, ощутить и услышать ее совершенно на другом уровне. Все это возможно благодаря эффектному визуальному контенту, мультимедийной графике, меппингу и живым съемкам вселенной.


Продолжительность программы: 1 час 30 минут.


6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Да!
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