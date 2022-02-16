Событие состоится через неделю в пятницу, 1 апреля, в 19:00 по местному времени.

Мультимедийное шоу "Музыка в темноте"

"Музыка в темноте" от Евгении Зимы — это мультимедийное шоу классической музыки в формате полного погружения, где искусно объединены 3D-графика и мастерство лучших петербургских музыкантов. Всех зрителей мероприятия окутает звучание Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, а также лучшее из мира неоклассики, джаза и world music.

Совершенно новый формат позволит погрузится в музыку, ощутить и услышать ее совершенно на другом уровне. Все это возможно благодаря эффектному визуальному контенту, мультимедийной графике, меппингу и живым съемкам вселенной.

Продолжительность программы: 1 час 30 минут.

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