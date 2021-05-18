Китайский вирус в Кузбассе убил двух человек за сутки

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Власти рассказали о новых жертвах коронавирусной инфекции в Кемеровской области и об их сопутствующих болезнях.

По данным на 11:00 во вторник, 18 мая, в течение прошедших суток специалисты диагностировали в Кузбассе 60 случаев заражения. В то же время за минувшие сутки 63 человека в регионе выздоровели от COVID-19. Два пациента скончались.

- У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, патологии центральный нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени, патологии центральный нервной системы. Он проживал в Анжеро-Судженске. - сообщили в областном штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Таким образом, общее количество людей, которые вылечились от COVID-19 с начала пандемии, составляет 34 969 людей, еще 623 человека продолжают находиться в медицинских учреждениях области. Под наблюдением медиков остаются 1 411 человек.

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